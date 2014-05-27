В больницы Донецка доставили 15 раненых - департамент здравоохранения

Об этом сообщают Новости Донбасса со ссылкой на департамент здравоохранения Донецкой областной государственной администрации.

Медики продолжают работать и доставлять пострадавших в лечебные учреждения.

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Цифры по погибшим официально будут тогда, когда их начнут доставлять в морги.