В больницы Донецка доставили 15 раненых - департамент здравоохранения

09:54, 27 мая 2014
Новости регионов
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По состоянию на 23:00 26 мая в больницы Донецка доставили 15 человек с огнестрельными ранениями

Фото: УНИАН

Об этом сообщают Новости Донбасса со ссылкой на департамент здравоохранения Донецкой областной государственной администрации. 

Медики продолжают работать и доставлять пострадавших в лечебные учреждения.

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Цифры по погибшим официально будут тогда, когда их начнут доставлять в морги.

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