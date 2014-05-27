В Донецке обстреляли "скорую": данные о состоянии врачей неизвестны
08:50, 27 мая 2014Новости регионов
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Фото: УНИАН
В Донецке в понедельник поздно вечером попала под обстрел бригада "скорой помощи".
Об этом сообщает пресс-служба Донецкой облгосадминистрации со ссылкой на департамент здравоохранения области.
"Данных о том, что сейчас с врачами, пока нет", - говорится в сообщении ОГА.
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Как уже ранее сообщалось, по неофициальной информации, в результате ожесточенных боев в Донецке силовики ликвидировали десятки боевиков.
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