В Черниговской области этим летом планируют оздоровить 73% детей, в том числе 75% детей из многодетных и малообеспеченных семей и 100% детей-сирот и детей, лишенных родительской опеки.

Об этом сегодня во время брифинга в облгосадминистрации сообщила директор департамента семьи, молодежи и спорта Черниговской ОГА Оксана Сердюк.

По ее словам, детей будут оздоравливать в местных оздоровительных заведениях, а также за пределами области и даже страны (речь идет об оздоровлении детей-сирот за средства меценатов). В Черниговской области будут работать 26 заведений оздоровления, три из которых относятся к заведениям санаторного типа. В прошлом году почти 5 тыс. черниговских детей отдыхали в Крыму, сейчас детям и их родителям предложат отдых в Карпатах и Херсонской области.

"Область ставит задачу не снижать показатели оздоровления детей, наработанные в предыдущие годы", - сказала Сердюк. В 2013 году были оздоровлены 65 тыс. детей, в этом году планируют увеличить этот показатель на 1 тыс. детей.

Директор департамента уточнила, что финансирование нынешней оздоровительной кампании увеличилось на 12 млн грн по сравнению с прошлым годом - до 66,7 млн грн.

Как отметил заместитель начальника департамента образования и науки Черниговской ОГА Николай Конопацкий, в июне в регионе традиционно откроются 507 пришкольных лагерей (на 10 меньше, чем в прошлом году из-за сокращения количества учеников и школ в сельской местности). Впервые недалеко от Чернигова будет работать летняя школа для одаренных детей, в которой будет две смены – с естественным и историко-краеведческим профилем. "Приложим все усилия, чтобы дети отдохнули и научно обогатились", - отметил Конопацкий.