В Харьковской области вспышки кори не зафиксировано - Минздрав
11:35, 26 мая 2014Новости регионов
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По информации Государственной санитарно-эпидемиологической службы Украины в Харьковской области за четыре месяца 2014 года было зарегистрировано 19 случаев заболевания корью
Фото: УНИАН
Как сообщили УНИАН в Минздраве, подавляющее большинство заболевших - не привитые против кори, что способствовало распространению инфекции среди местных жителей.
Среди заболевших - 18 детей в возрасте до 17 лет. По состоянию на 23 мая 2014 года распространения инфекции в организованных коллективах не было.
В регионе проводится постоянный мониторинг заболеваемости корью и контроль своевременности и полноты проведенных противоэпидемических мероприятий, осуществляется работа по активизации проведения профилактических прививок против кори.
Ситуация находится на контроле Госсанэпидемслужбы Украины.
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