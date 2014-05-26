В Харьковской области вспышки кори не зафиксировано - Минздрав

Как сообщили УНИАН в Минздраве, подавляющее большинство заболевших - не привитые против кори, что способствовало распространению инфекции среди местных жителей.

Среди заболевших - 18 детей в возрасте до 17 лет. По состоянию на 23 мая 2014 года распространения инфекции в организованных коллективах не было.

В регионе проводится постоянный мониторинг заболеваемости корью и контроль своевременности и полноты проведенных противоэпидемических мероприятий, осуществляется работа по активизации проведения профилактических прививок против кори.

Ситуация находится на контроле Госсанэпидемслужбы Украины.