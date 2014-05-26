В Киеве псевдоврач выманивал деньги у матери онкобольного ребенка

Как сообщили УНИАН в отделе связей с общественностью Главного управления МВД Украины в г. Киеве, мошенник в сети Интернет нашел сообщение о сборе средств на лечение маленькой онкобольной девочки. Он позвонил по указанному в объявлении номеру телефона и, представившись врачом, который лечит сугубо народными методами, пообещал женщине быстрое и безболезненное исцеление ее ребенка. Однако сказал, что ему необходимо перечислить средства в размере больше 1 тысячи долларов США, чтобы закупить необходимые препараты для приготовления «чудо-зелья». Женщина, надеясь, что это поможет ее ребенку, отправила на его карточку указанную сумму. В последующем она перечисляла мошеннику деньги еще дважды.

Девочке становилось хуже, и ее госпитализировали в Национальный институт рака.

Злоумышленник позвонил по телефону снова, а затем он даже приехал под стены больничного заведения. К счастью, в палате с женщиной находилась ее родственница, которая засомневалась, что это - настоящий врач, и вызвала правоохранителей и сообщила о подозрительном «враче» сотрудникам института.

Медики первыми вышли на встречу с «коллегой», хотели расспросить о его методике лечения. Уже после нескольких фраз специалисты поняли, что к медицине этот человек не имеет никакого отношения. Правоохранители задержали псевдоврача.

Им оказался 40-летний уроженец Кировоградской области. Установлено, что он уже имел судимость за совершение аналогичного преступления. Злоумышленник брал огромные суммы у несчастной женщины и прогуливал их. Когда деньги заканчивались, звонил по телефону снова.

Сведения о событии внесены в Единый реестр досудебных расследований, начато уголовное производство по ч. 2 ст. 190 Уголовного кодекса Украины (мошенничество). Санкция статьи предусматривает наказание в виде штрафа от пятидесяти до ста необлагаемых налогом минимумов доходов граждан, или исправительных работ на срок от одного до двух лет, или ограничения свободы на срок до пяти лет, или лишения свободы на срок до трех лет.