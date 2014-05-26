Житомирщина: с отравлением госпитализированы 8 детей и воспитательница детсада

В Житомирской области на протяжении 23-24 мая в Олевскую центральную районную больницу с диагнозом «острый гастроэнтероколит» госпитализированы 8 детей (2008-2011 г.р.) и воспитательница детского сада из с. Радовель Олевского района.

Как сообщает Государственная служба по чрезвычайным ситуациям, всего в детсаде воспитываются 52 ребенка.

Течение болезни госпитализированных – средней степени тяжести.

Специалисты областной СЭС в очаге заболевания осуществляют комплекс санитарно-гигиенических и противоэпидемических мероприятий.

Событие находится на контроле Управления ГСЧС в Житомирской области.