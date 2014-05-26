Житомирщина: с отравлением госпитализированы 8 детей и воспитательница детсада
10:00, 26 мая 2014Новости регионов
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Фото: УНИАН
В Житомирской области на протяжении 23-24 мая в Олевскую центральную районную больницу с диагнозом «острый гастроэнтероколит» госпитализированы 8 детей (2008-2011 г.р.) и воспитательница детского сада из с. Радовель Олевского района.
Как сообщает Государственная служба по чрезвычайным ситуациям, всего в детсаде воспитываются 52 ребенка.
Течение болезни госпитализированных – средней степени тяжести.
Специалисты областной СЭС в очаге заболевания осуществляют комплекс санитарно-гигиенических и противоэпидемических мероприятий.
Событие находится на контроле Управления ГСЧС в Житомирской области.
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