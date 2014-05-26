На Харьковщине смогут оздоровиться более 2 тысяч детей из Донецкой и Луганской областей
09:30, 26 мая 2014Новости регионов
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В Харьковской области смогут оздоровиться более 2 тысяч детей из Донецкой и Луганской областей.
Об этом сообщили УНИАН в пресс-службе Харьковской облгосадминистрации со ссылкой на Департамент по делам молодежи и спорта облгосадминистрации.
Председатель Харьковской ОГА Игорь Балута обратился к руководителям Донецкой и Луганской областей с предложением обеспечить отдых и оздоровление детей в Харьковской области.
«В связи с напряженной криминогенной ситуацией, проведением антитеррористической операции, мы думаем, что детям будет лучше отдохнуть в Харьковской области. Кроме того, будет спокойнее и родителям: они будут иметь возможность навестить своих детей», - отметил Балута.
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