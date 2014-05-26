В Черновцах в учебном заведении отравились 20 детей

В Черновцах в учебно-воспитательном комплексе «Любисток» отравились 20 детей.

Как передает корреспондент УНИАН, по информации Главного управления Госсанэпидслужбы в Черновицкой области, по состоянию на 16.00 23 мая госпитализированы 6 детей, в ходе эпидрасследования с признаками заболевания выявлены еще 14 детей.

В частности, согласно сообщению, в областное управление Госсанэпидслужбы 23 мая поступило срочное сообщение из областной детской клинической больницы Черновцов об обращении 3 больных детей с жалобами на повышение температуры тела, тошноту, рвоту, которые посещают учебно-воспитательный комплекс «Любисток». Дети были госпитализированы в кишечное инфекционное отделение областной детской клинической больницы.

Работниками СЭС немедленно было начато эпидемиологическое расследование в учебно-воспитательном комплексе «Любисток» и проведение профилактических и противоэпидемических мероприятий.

Проводится комплекс противоэпидемических и профилактических мероприятий.

В управлении образования Черновицкого городского совета отмечают, что дети отравились, скорее всего, 22 мая. В этот день в меню был салат из свежих капусты, огурцов и помидоров.

В заведении есть группы детского сада, которым салат не давали. У воспитанников детсада проблем со здоровьем нет.

Однако много учеников начальных классов, которые ели салат, отравились.