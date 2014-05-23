«Киевмедспецтранс» получил 20 новых автомобилей экстренной помощи

«Киевмедспецтранс» получил 20 новых автомобилей экстренной медицинской помощи «Пежо Боксер».

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Киевской горгосадминистрации, сегодня председатель КГГА Владимир Бондаренко передал автомобили медслужбе города.

Автомобили полностью оборудованы медицинской аппаратурой, иммобилизационным оборудованием и предметами медицинского назначения для оказания экстренной медицинской помощи больным и пострадавшим в результате чрезвычайных ситуаций.

В целом на средства государственного бюджета для столичных медицинских заведений закуплен 91 специализированное дорожно-транспортное средство (автомобиль экстренной медицинской помощи «Пежо Боксер»).

«Врач скорой в соответствии с нормативами должен доехать до больного за 10 минут. Теперь возник вопрос качества дорожного покрытия в столице, и мы его решаем. Кроме того, за счет городского бюджета скорые оборудуют GPS-навигаторами, что поможет быстрее ориентироваться водителю на столичных улицах», – сказал Бондаренко.