Виннитчина: молния убила 35-летнюю женщину, еще двое в больнице

В Винницкой области в результате поражения молнией погиб один и госпитализированы два человека.

Как сообщили УНИАН в УГСЧС Украины в Винницкой области, 21 мая в 17:00 спасателям поступило сообщение о том, что в с. Стратеевка на приусадебном участке по ул. Ленина в 40-летнего мужчины попала молния. Потерпевший госпитализирован в реанимационное отделение районной больницы в тяжелом состоянии.

В этот же вечер в 17:51 из пгт Крыжополь поступило сообщение о том, что в с. Соколовка во время выпаса коров молния попала в 35-летнюю женщину. На месте происшествия работники скорой медицинской помощи констатировали смерть человека.

Также 21 мая в 19:00 в службу «101» поступило сообщение о том, что в реанимационное отделение районной больницы был доставлен 32-летний житель г. Ильинцы, с диагнозом «поражение молнией». На данное время состояние потерпевшего средней тяжести.