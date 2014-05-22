В Киеве пройдет акция по бесплатному анонимному тестированию на ВИЧ-инфекцию

Как сообщили УНИАН в пресс-службе КГГА, мероприятие пройдет при финансовой поддержке международной организации АHF (Aids Healthcare Foundation).

Обследование будет проходить в специально оборудованном транспортном средстве с использованием быстрых тестов, результаты после которых становятся известными уже на протяжении следующих 15-30 минут.

Организаторы отмечают, что позитивный результат быстрого теста не является основой для постановки диагноза «ВИЧ-инфекция» и нуждается в проведении дополнительных (подтверждающих) тестов в условиях лаборатории с использованием специального оборудования. Кроме тестирования на антитела к ВИЧ, участники акции будут иметь возможность получить информационно-консультативные услуги по вопросам ВИЧ/СПИДа.

График проведения тестирований на ВИЧ-инфекцию в районах столицы обнародован на официальном сайте киевской власти: http://kievcity.gov.ua/news/14807.html.

Как отмечается, в предыдущей серии бесплатных анонимных уличных тестирований на ВИЧ-инфекцию в сентябре 2013 года было обследовано 1080 человек, из которых 21 лицо получила позитивный результат.

В целом по состоянию на 1 января 2014 года общее количество ВИЧ-инфицированных и больных СПИДом лиц, которые находятся под диспансерным наблюдением в Киевском городском центре профилактики и борьбы со СПИДом, составляли 9945 человек, в т.ч. - 562 детей в возрасте до 14 лет (из них 157 имеют установленный диагноз ВИЧ-инфекции). С диагнозом СПИД на учете числится 1841 больной, из них - 50 детей.