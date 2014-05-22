Помещения киевской школы-интерната вернут детям с особенными потребностями

Как сообщили УНИАН в пресс-службе прокуратуры Шевченковского района столицы, прокуратура в суде обжаловала незаконное решение Киевсовета о приватизации.

Во время проверки было установлено, что в феврале 2013 года решением Киевсовета нежилые помещения школы-интерната по ул. Лукьяновской, 29-А общей площадью свыше 500 кв. м были внесены в перечень объектов, подлежащих приватизации через продажу на аукционе.

Указанное решение не отвечает требованиям законодательства, поскольку школа имеет статус специального учебно-воспитательного заведения, специализирующегося на коррекции недостатков умственного развития, социальной помощи и реабилитации умственно отсталых детей. Приватизация таких объектов запрещена законом.