Киевляне пьют воду качественней, чем в других регионах - эксперты

Как передает корреспондент УНИАН, об этом в ходе круглого стола сообщил начальник Главного управления Госсанэпидемслужбы Киева Олег Рубан.

«Могу сказать, что в городе Киеве фактически лучшая вода в стране. Только по нашим тщательным и масштабным исследованиям, которые осуществляются в рамках государственного санитарно-эпидемиологического контроля, было отклонений по санитарно-химическим показателям только 1,2%... это показатели, которые в сравнении с другими городами и селами в Украине можно считать безопасной и качественной водой», - сказал Рубан.

Подтвердила данную информацию и директор «Белоцерковвода» Ольга Бабий. По ее словам, специалисты предприятия провели лабораторную экспертизу питьевой воды в Киеве.

«Как представитель организации, которая осуществляла контроль, хочу подтвердить, что действительно – качество воды очень хорошее», - сказала она.

При этом она отметила, что водопроводная вода в Киеве является даже безопаснее, чем в столичных бюветах.

«Вода из подземных источников является более неконтролируемой. В ней примеси мы не можем контролировать. А вода из крана более контролируемая. Она на всех этапах, что подтверждает наша санэпидемстанция, проходит тотальный контроль - начиная с производственного и заканчивая стандартным», - добавила Бабий.

Данное утверждения также подтвердили присутствовавшие на круглом столе представители Киевской городской государственной администрации (КГГА) и «Киевводоканала».

«Информация и от санэпидемстанции Киева и от «Киевводоканала» говорит о том, что вода из системы централизованного водоснабжения отвечает действующим требованиям ГосСанПиНа (Государственные санитарные правила и нормы «Питьевая вода» - УНИАН). В случаях с бюветными комплексами по разным причинам возникают отклонения», - сказала начальник управления водопроводно-канализационного хозяйства КГГА.

При этом она заверила, что в случае выявления отклонений в составе воды в бюветах от требований к качеству, проводятся меры, позволяющие повысить качество воды и использовать бюветы в дальнейшем.

Вместе с тем, советник главы правления «Киевводоканала» Виктория Яковлева уточнила, что качество воды, поступающее киевлянам, во многом зависит от состояния водопроводных сетей в столице. По ее словам, из-за изношенности водопроводной сети в Киеве, качество воды может ухудшаться на пути из «Киевводоканала» к конечному потребителю. Она сообщила, что из 4 тыс. км водопроводных сетей столицы, срочной замены требуют свыше четверти.

«40 млн грн как минимум нужно хотя бы для того, чтобы заменить те сети, которые уже на 100% амортизированы – это 26% от всей сети. А вообще нужно перекладывать 80% сети. Но эти 26% - это то, что уже «горит», - сказала Яковлева.

Однако, по ее словам, средств для перекладки сетей у «Киевводоканала» нет, не предусмотрены они и в столичном бюджете. Поэтому эту проблему нужно решать на уровне государства.

Справка УНИАН. Последняя редакция Гигиенических требований к питьевой воде, предназначенной для потребления человеком (ГосСанПиН) была утверждена приказом Министерства здравоохранения Украины в мае 2010 года. Согласно этой редакции, питьевая вода в Украине должна проверяется по 28 компонентам. С 2015 года должны быть введены новые ГосСанПиН, согласно которым качество питьевой воды будет определяться по 74 компонентам.