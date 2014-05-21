На Волыни презентовали программу по реанимационной помощи новорожденным

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Как сообщили УНИАН в Минздраве, этот документ был создан группой ведущих украинских экспертов и утвержден соответствующим приказом МОЗ Украины с целью улучшения качества предоставления начальной/реанимационной помощи новорожденным в родильном зале и операционной, а также на последующих этапах лечения.

В октябре 2010 года Международным согласительным комитетом по вопросам реанимации были обработаны и опубликованы новые рекомендации по реанимационной помощи новорожденным. Данный протокол учитывает все новые рекомендации.

По статистике, 5-10 % всех новорожденных нуждаются по крайней мере в частичной медицинской помощи в родильном помещении, а около 1 % - реанимации. Последняя цифра в масштабах современной Украины означает, что ежегодно будущие жизни и здоровья около 5000 младенцев напрямую зависят от квалификации медицинского персонала и технического обеспечения родильных помещений. Именно от своевременности и качества начальных реанимационных мероприятий в родильном помещении в значительной степени зависит результат ранней адаптации новорожденного. Это влияет не только на выживание новорожденных в первые дни жизни, но и на их дальнейшее развитие и показатели здоровья в последующие возрастные периоды.

По словам профессора кафедры педиатрии Львовского национального медицинского университета им. Даниила Галицкого Дмитрия Добрянского, своевременное оказание квалифицированной реанимационной помощи новорожденным позволяет снизить их смертность и заболеваемость на 5-40 %.

«Каждый медицинский работник родильного заведения должен обладать навыками начального реанимации, а родильные помещения должны быть обеспечены необходимым реанимационным оборудованием и материалами. Есть дети, которые нуждаются в помощи, а не нуждаются в реанимации. Мы должны знать - «Как? Что? Кому? Когда?» - отметил специалист.

В ходе презентации врачи обсудили вопросы оптимизации и стандартизации методики предоставления помощи новорожденным.