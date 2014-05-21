СЭС выявила сальмонеллу в продуктах, которые употребляли пострадавшие на обеде в Андрушевке

Об этом корреспонденту УНИАН сообщили в пресс-службе ГСЧС в Житомирской области.

Согласно сообщению, «представителями областной СЭС проведены обследования для установления причин отравления. По результатам предварительных анализов в продуктах питания обнаружено наличие кишечного возбудителя – сальмонеллы».

По данным Госсанэпидслужбы в Житомирской области, люди пошли в кафе «Бизон» в Андрушевке.

Специалисты СЭС расценивают массовое отравление людей как вспышку острой кишечной инфекции. Чтобы локализовать ее, специалисты Госсанэпидслужбы области сейчас проводят комплекс противоэпидемических мероприятий.

Как сообщал УНИАН, в Житомирской области 24 человека очутились в больнице после обеда в кафе в Андрушевке.

Пострадавшие сейчас находятся в Андрушевской центральной районной больнице с пищевым отравлением. Медики оказывают больным необходимую помощь.

Прокуратура Андрушевского района начала осуществление процессуального руководства в уголовном производстве, начатом по ч.1 ст.325 (нарушение санитарных правил и норм по предотвращению массовых отравлений) Уголовного кодекса Украины.

В настоящее время ведется досудебное расследование, во время которого назначено проведение всех необходимых экспертиз.