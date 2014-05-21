Житомирщина: 24 человека оказались в больнице после обеда в кафе
После празднования свадьбы в одном из частных кафе Андрушевки, в связи с резким ухудшением состояния здоровья, в лечебные учреждения области уже госпитализированы 24 человека с выраженными признаками пищевого отравления
В Житомирской области 24 человека оказались в больнице после обеда в кафе.
Об этом корреспонденту УНИАН сообщили в пресс-службе ГСЧС в Житомирской области.
Пострадавшие сейчас находятся в Андрушевской центральной районной больнице с пищевым отравлением. Медики оказывают больным необходимую помощь.
Причины заболевания устанавливаются специалистами.
Прокуратура Андрушевского района начала осуществление процессуального руководства в уголовном производстве, начатом по ч.1 ст.325 (нарушение санитарных правил и норм по предотвращению массовых отравлений) Уголовного кодекса Украины.
Об этом корреспонденту УНИАН сообщили в пресс-службе прокуратуры Житомирской области.
Установлено, что после празднования свадьбы в одном из частных кафе Андрушевки, в связи с резким ухудшением состояния здоровья, в лечебные учреждения области уже госпитализированы 24 человека с выраженными признаками пищевого отравления.
Сейчас продолжается досудебное расследование, в ходе которого назначено проведение всех необходимых экспертиз.