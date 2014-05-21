В Николаеве пьяный отец потерял на улице в коляске 5-месячную дочь.

Как сообщили УНИАН в группе связей с общественностью НГУ УМВД Украины в Николаевской области, ребенка нашел 25-летний таксист, который сегодня в 4 часа утра направлялся по вызову. На одном из перекрестков он увидел на тротуаре коляску, из которой раздавался плач ребенка. Неподалеку находился банкомат, поэтому он надеялся, что мать ребенка, возможно, пошла снимать деньги и вскоре вернется.

Возвращаясь с вызова, водитель все же вернулся на перекресток. Коляска стояла на том же месте, но детского крика из нее уже слышно не было. Заглянув внутрь, мужчина увидел маленького ребенка, который спал. О находке он сообщил в милицию.

Малышку (это оказалась девочка) доставили в городскую детскую больницу. Со слов медработников, состояние девочки при поступлении было нормальным, на вид ей 5-6 месяцев, никаких видимых повреждений на теле не было.

«Скорее всего, девочка полностью находится на грудном вскармливании, так как детскую смесь из бутылочки она есть отказывалась, - прокомментировала заведующая отделением Ирина Тимофийчук. - Сейчас ребенку проведено полное обследование, она здорова и сыта».

Через несколько часов правоохранители нашли и родственников ребенка. Выяснилось, что еще накануне вечером родители девочки, распивая спиртные напитки, поссорились, и отец, положив дочку в коляску, пошел гулять. С его слов, он выпил еще спиртного, после чего уже не помнил, как потерял дочь.

Мать малышки ночью попыталась отыскать потерявшихся мужа и дочь, но поняв, что ей это не удастся, вернулась домой и легла спать. Утром, когда нетрезвый мужчина, наконец, вернулся домой, она стала спрашивать его о местонахождении ребенка.

Как сообщил начальник криминальной милиции по делам детей, старший лейтенант милиции Михаил Орловский, следственным отделением Ленинского райотдела милиции по данному факту начато уголовное производство по ст. 166 УК Украины (злостное невыполнение обязанностей по уходу за ребенком).

Сейчас 5-месячный ребенок находится в лечебном учреждении, целесообразность его возвращения родителям будет решать служба по делам детей администрации Ленинского района.