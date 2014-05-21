Полтавская область получила 44 автомобиля скорой помощи

Полтавская область получила 44 новых специализированных автомобиля скорой медицинской помощи.Об этом сообщила пресс-служба Полтавской ОГА.

Во вторник, 20 мая, председатель Полтавской областной государственной администрации Виктор Бугайчук и председатель областного совета Петр Ворона вручили ключи от новых спецавтомобилей водителям службы экстренной медицинской помощи Полтавы.

По их данным, 44 новых автомобиля, укомплектованные современным оборудованием для немедленной помощи больным, получены областью за счет государственных закупок Министерства здравоохранения. Автомобили имеют современное диагностическое оборудование (электрокардиографы, пульсометры, глюкометры), а также кардиологическое и реанимационное оборудование, незаменимое при несчастных случаях и острых формах протекания болезней (дефибрилляторы, кардиомониторы, кислородные аппараты и т.п.).

Бугайчук после вручения ключей водителям сделал почетный круг, лично сев за руль одного из автомобилей. После этого он заявил, что среди ближайших планов руководства области – дооснастить единую диспетчерскую службу, оборудовать все автомобили GPS-навигаторами.

Новые автомобили будут обслуживать центры экстренной медицинской помощи Полтавы, а также Кременчуга, Лубен и Миргорода.