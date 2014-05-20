Вакцинация не приводит к аутизму

Паника началась в 1998 году, когда английский врач Эндрю Вэйкфилд опубликовал в престижном научном журнале the Lancet работу, в которой исследовал 12 детей с различными заболеваниями, в основном аутистического спектра, и заявил, что появление этих болезней могло быть вызвано вакцинацией. Проверка этого утверждения другими учеными не позволила подтвердить существование какой-либо связи, а статья Вэйкфилда была признана некорректной с точки зрения методики исследования, и поэтому через несколько лет the Lancet опубликовал опровержение, то есть отказал тексту Вэйкфилда в статусе научной публикации, пишет Здоровье.

А в 2011 году журналист Брайан Диер провел собственное расследование. Он выяснил, что Вэйкфилд получал деньги от адвокатской конторы, которая планировала судиться с производителем вакцин – а также был автором собственной, алтернативной вакцины от кори. А самое главное – Диеру удалось встретиться с родителями тех детей, которые были описаны в статье. Оказалось, что факты подтасованы: симптомы аутизма проявились у меньшего числа детей, чем было заявлено, причем зачастую возникали до прививки – или после нее, но через несколько месяцев, а не в ближайшие две недели.

На этом можно было бы успокоиться, но «ложечки нашлись, а осадок остался»: тем фактом, что выводы Вэйкфилда надежно опровергнуты, мало кто заинтересовался, а вот история о том, что прививки вызывают аутизм, разошлась по родительским форумам чрезвычайно широко. И поэтому теперь, в мае 2014 года, врачи из Сиднейского университета опубликовали масштабный мета-анализ, в котором обобщили результаты исследований, включающих почти 1,3 миллиона детей. Их выводы однозначны: невозможно выявить никакой связи между прививками или консервантами, используемыми в вакцинах, и аутизмом или расстройствами аутистического спектра.

Это очень своевременное исследование, которое позволит сохранить жизни людей. Дело в том, что страхи по поводу вакцинации время от времени вызывают массовые отказы от нее, которые приводят к новым эпидемиям хорошо забытых инфекционных болезней. Например, в 2013 году вспышка кори происходила в Уэльсе – было зарегистрировано 1219 случаев «побежденного» заболевания. По всей видимости, появление кори было связано именно с активностью антипрививочной пропаганды в Великобритании.