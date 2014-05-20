Содержание фосфатов в сточных водах Киева превышает норму в три раза

«Киевводоканал» заявляет, что на протяжении мая содержание фосфатов в сточных водах, поступавших на очистку, в три раза превышало предельно допустимую концентрацию.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе ПАО «Киевводоканал».

Так, согласно данным аналитического отдела Главной диспетчерской, на протяжении мая содержание фосфатов в сточных водах, поступавших на очистку на Бортничскую станцию аэрации, при норме 8 мг/дм куб. составляло почти 26 мг/дм куб., то есть превышало предельно допустимую концентрацию в три раза.

При этом, как отмечают в «Киевводоканале», спроектированные более 50 лет назад сооружения станции не рассчитаны на стоки такой концентрации и вообще не предусматривали исключения биогенных элементов.

Отмечается также, что вопрос о запрещении производства и использования бытовой химии с фосфатами на территории Украины возник еще в 2010 году. Однако до сих пор такого решения на законодательном уровне не принято.

В свою очередь «Киевводоканал» собственными силами больше года назад разработал проект инициативы относительно запрещения фосфатосодержащих моющих средств, который поддержали подавляющее большинство водоканалов.

Ограничение предлагается применять в ближайшее время как для моющих средств, ввезенных на территорию Украины, так и для средств, произведенных в Украине.

До вступления в силу полного запрещения использования фосфатосодержащих моющих средств предложено ввести экологический сбор, средства которого будут направляться на строительство и модернизацию водоочистных сооружений с применением технологии дефосфорации и денитрификации в наиболее экологически неблагоприятных регионах.

Кроме того, предусматривается полное запрещение распространения рекламы моющих средств, в составе которых содержатся фосфаты.

“Следует отметить, что дальнейшее промедление с введением запрещения на фосфатосодержащие моющие средства на уровне государства ставит под угрозу работу канализационных сооружений биологической очистки и состояние природных водоемов, которые служат источниками питьевого водоснабжения по всей Украине. Призываем всех граждан сознательно подходить к выбору бытовой химии, внимательно читать состав продукции и предоставлять преимущество экологически безопасным средствам”, - обращается «Киевводоканал» к гражданам.

Комментируя последствия использования фосфатосодержащих средств, специалисты отмечают, что ежегодно с приходом жаркой погоды в природных водоемах начинаются процессы «цветения», вызванные ростом сине-зеленых водорослей в воде. Стимулируют активный рост таких водорослей фосфатные соединения. В результате цветения в воде уменьшается содержание кислорода, что в результате может привести к гибели рыбы, фактически уничтожению водоема как источника питьевого водоснабжения и места отдыха, а также нарушения экосистемы в целом.

Кроме того, фосфатосодержащие моющие средства для стирки и мытья посуды могут вызывать дополнительные аллергические реакции организма, поскольку фосфатные соединения не вымываются полностью с поверхности даже при трехкратном полоскании в горячей воде.