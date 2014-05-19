Качество продуктов и питьевой воды для бойцов АТО находятся под контролем военных санэпидемиологов

Качество пищевых продуктов и питьевой воды, условия службы и быта военнослужащих Вооруженных сил Украины в районах выполнения антитеррористической операции находятся под пристальным контролем военных санэпидемиологов.

Об этом сегодня на брифинге сказал директор Военно-медицинского департамента Министерства обороны Украины, полковник медицинской службы Виталий Андронатий, сообщили УНИАН в Управлении прессы и информации Минобороны.

«Ради сохранения жизни и здоровья военнослужащих мы постоянно предостерегаем их от употребления в пищу продуктов, которые не прошли соответствующего санитарно-медицинского контроля. В каждом подразделении есть санитарно-эпидемиологическая служба или военный врач-санэпидемиолог, которые проверяют качество пищевых продуктов и питьевой воды», – отметил Андронатий.

По словам офицера, обязательный санитарно-медицинский контроль проходят пищевые продукты, которые передаются для военнослужащих в качестве благотворительной помощи.