В Сумской области планируют оздоровить больше половины детей школьников

В Сумской области в этом году планируется оздоровить более 48 тысяч детей ученического возраста, или 54,2% общего их количества.

Об этом УНИАН сообщил руководитель аппарата – заместитель председателя Сумской облгосадминистрации Иван Боршош.

«Согласно распоряжению председателя облгосадминистрации, в текущем году планируется оздоровить 48 тысяч 416 детей в возрасте от 7 до 17 лет, или 54,2% общего количества детей этого возраста. В этом году на Сумщине будут действовать 513 пришкольных лагерей, 142 – профильных, 55 – труда и отдыха, 9 - загородных просветительских и 4 палаточных», – отметил чиновник.

По его данным, более 36 тысяч детей отдохнут в пришкольных лагерях. Кроме того, 7,5 тысячи учеников примут профильные лагеря, 1,2 тысячи – лагеря труда и отдыха, 2,6 тысячи – загородные просветительские и 241 – палаточные. Также в государственном внешкольном заведении санаторного типа «Ровесник» отдохнут 622 ребенка из школ-интернатов, учащиеся-сироты профессионально-технических учебных заведений, а также одаренная молодежь.

В прошлом году в Сумской области было оздоровлено 80 тыс. 695 детей, или около 86% их общего количества. По этому показателю регион занял 4 место в Украине.