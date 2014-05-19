Военные медики заверяют в отсутствии дефицита лекарств

Военные медики заверяют, что не ощущают дефицита лекарств для раненных военнослужащих на востоке Украины.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом на пресс-конференции заявил директор Военно-медицинского департамента Министерства обороны Украины Виталий Андронатий.

“Проблем с обеспечением лекарствами и другими материальными средствами у военно-медицинской службы сейчас нет. Могу привести цифры. Общая обеспеченность медицинской службы Вооруженных сил - 71%, а восточного региона - 95%, - сказал он.

Также директор меддепартамента отметил, что лекарства для раненых военнослужащих доставляются в госпитали фактически «с колес» и «из разных источников», в том числе и от волонтеров.

Кроме того, Андронатий сообщил, что основная часть военнослужащих, раненых в результате боевых действий, лечатся в военном госпитале в Харькове. Там сейчас находится 61 раненый, из них 25 - военнослужащие Вооруженных сил Украины, а наиболее тяжелых больных военной санитарной авиацией доставляют в медзаведения Киева.