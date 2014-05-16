В Черкасской области этим летом оздоровят более 100 тыс. детей

В Черкасской области этим летом запланировано оздоровить более 100 тыс. детей.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Черкасской облгосадминистрации, летом услугами по оздоровлению и отдыху охватят 101,18 тыс. детей области, что составляет 81% общего количества детей школьного возраста.

В этом году в области будет работать 18 загородных детских заведений оздоровления и отдыха и 3 заведения санаторного типа.

На подготовку и проведение детской оздоровительной кампании летом 2014 года из областного бюджета используют 9,5 млн. грн, из местных бюджетов – 7,8 млн. грн, спонсорских средств – 7,3 млн грн.