В Харькове фармкомпания выделит лекарства раненным во время АТО

В Харькове фармацевтическая компания «Здоровье» окажет помощь в лекарственных средствах пострадавшим во время проведения антитеррористической операции.

Об этом сообщили УНИАН в пресс-службе Харьковской областной государственной администрации со ссылкой на заместителя председателя ОГА Юрия Георгиевского.

«Сейчас мы будем оперативно отрабатывать вопрос о потребности Вооруженных сил и подразделений МВД в лекарственных препаратах. Компания «Здоровье», которая реализует модель социально ответственного бизнеса, поможет нашим Вооруженным силам в данном направлении», - отметил Георгиевский.

Во время посещения компании «Здоровье» он ознакомился с процессом производства, отметив широкое использование инновационных технологий. Также он встретился с трудовым коллективом предприятия и обсудил с руководством перспективы сотрудничества.

«Компания «Здоровье» имеет сертификат качества GMP, ее продукция отвечает европейским стандартам. В ближайшее время мы разработаем план совместных мероприятий и будем его реализовывать», - отметил Георгиевский.