Ученые обнаружили ген, отвечающий за интеллект

Выяснилось, что белок (клото), который вырабатывает этот ген, поддается синтезированию и может использоваться для лечения болезни Альцгеймера и деменции, поскольку он увеличивает мыслительные способности, а также способность к обучению и память.

Ученые полагают, что этот белок увеличивает силу связей между нейронами и повышает показатели IQ на шесть пунктов. Если же у человека имеется одна копия варианта гена клото (KL-VS), то он будет жить долго и навряд ли ему придется столкнуться с инсультом. Тогда как наличие двух копий сокращают жизнь и повышают риск возникновения инсульта. Также при одной копии люди лучше и быстрее справлялись с когнитивными тестами, независимо от наличия гена аполипопротеина 4, являющегося основным генетическим фактором риска болезни Альцгеймера.

В рамках 3 исследований специалисты протестировали клото на примере более 700 добровольцев в возрасте 52-85 лет. Надо отметить, что ни у кого из участников изначально признаков деменции не было. У 20-25% испытуемых была одна копия KL-VS, и они намного быстрее справлялись с тестами, в отличие от остальных. Хотя, по мере увеличения возраста добровольцев показатели когнитивных тестов ухудшались, независимо от того, была или нет у человека 1 копия KL-VS или же ее вообще не было.

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