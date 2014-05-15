Сумская область получила 23 новые машины скорой помощи

Сумская область получила 34 новые машины скорой помощи, среди которых 20 машин типа на базе Peugeot Boxer и три - типа С (реанимобили).

Как передает корреспондент УНИАН, ключи от автомобилей на площади Независимости областного центра главным врачам медицинских учреждений вручил глава Сумской облгосадминистрации Владимир Шульга.

«Несмотря на сложную экономическую ситуацию в государстве приоритетом в работе власти остается развитие отрасли здравоохранения, ведь жизнь и здоровье людей является самой главной ценностью. Кареты скорой помощи отправятся во все районы Сумщины, где их с нетерпением ждут тысячи людей, особенно в сельской местности», - отметил чиновник.

По его словам, автомобили «скорой медицинской помощи» приобретенные за средства государственного бюджета, и до конца мая Сумская область должна получить еще 11 автомобилей медицинской помощи.

По информации начальника управления здравоохранения ОГА Сергея Бутенко, автомобили оснащены медицинской аппаратурой, оборудованием и изделиями медицинского назначения для оказания неотложной помощи больным и пострадавшим в чрезвычайных ситуациях в соответствии с Национальным стандартом Украины.

В комплекцию автомобилей входят дефибриллятор-монитор и кардиомонитор, электрокардиограф, ингалятор и глюкометр, комплекты кислородного и инфузионного оборудование, наборы для иммобилизации с креслом-каталкой и вакуумным матрасом, ручной портативный отсос и дыхательный аппарат, сумка-укладка для неотложной медицинской помощи.