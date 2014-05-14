В Житомирской области летом планируют оздоровить 65% школьников

В Житомирской области этим летом планируют охватить оздоровлением и отдыхом 84 тыс. школьников области, или почти 65% всех детей школьного возраста.

Об этом корреспонденту УНИАН сегодня сообщили в пресс-службе Житомирской облгосадминистрации.

Согласно сообщению, такие данные озвучены сегодня на областном селекторном совещании.

На нем обсудили состояние готовности области к оздоровлению и отдыху детей летом 2014 года.

По словам первого заместителя председателя областного совета Владимира Арешонкова, «из 128,7 тыс. детей области школьного возраста планируется охватить оздоровлением и отдыхом приблизительно 84 тыс. школьников, оздоровительную кампанию на Житомирщине проведут не хуже, чем в прошлые годы».

Арешонков объяснил, что областная программа и план организации оздоровительной кампании детей на 2014 год были утверждены в октябре прошлого года, а областной оперативный штаб по организации оздоровления детей работает с февраля 2014 года. Он также сказал, что в области уже проверили все детские учреждения оздоровления и отдыха, а также санатории.

В частности, из областного бюджета выделили 259 тыс. грн на установление станции очистки и обезжелезивания воды в оздоровительном лагере «Орленок». Кроме того, 100 тыс. грн также из областного бюджета выделено на приобретение спортивного оборудования и инвентаря для детских оздоровительных учреждений коммунальной собственности. «На Житомирщине все путевки будут приобретены в оздоровительные учреждения, которые расположены в области», - подытожил Арешонков.

Как уточнили УНИАН в пресс-службе Житомирской ОГА со ссылкой на заместителя директора департамента семьи, молодежи и спорта облгосадминистрации Александра Антонюка, в этом году в области будет работать 18-20 летних лагерей, среди которых 12 учреждений коммунальной собственности. Некоторые лагеря будут работать в четыре смены, поэтому их открытие ориентировочно запланировано на 3 июня.

В целом из областного бюджета в текущем году выделено 3,1 млн. грн на оздоровление и отдых детей. Кроме того, предусмотрено 2,5 млн. грн для закупки путевок для детей-сирот и детей, лишенных родительского попечения, одаренных детей. Около 7 млн грн на эти цели выделено в Житомирском областном отделении Фонда социального страхования по временной потере трудоспособности. Таким образом, за средства областного бюджета будут оздоровлены 1850 детей и 400 детей по линии интернатных учреждений.

Средства на отдых и оздоровление детей также закладываются в районные и городские бюджеты области.