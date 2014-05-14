Строительство больницы скорой помощи в Одессе намерены завершить до 2016 года

Строительная компания Kadorr Group намерена завершить возведение в Одессе больницы скорой помощи до 2016 года.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявил во время посещения строительной площадки губернатором Одесской области Игорем Палицей заместитель главы ОГА Сергей Калинчук.

«Для нашего города это очень значимый объект. В следующем году Одесса получит клинику мирового класса, где будут оказывать медицинскую помощь самым сложным больным. В основном, хирургического и кардиологического профиля… Во второй половине 2015 года мы сдадим этот объект», - сказал Калинчук.

В свою очередь, владелец компании Kadorr Group Аднан Киван заявил, что уверен в экономическом потенциале, как Одессы, так и Украины в целом. По его словам, компания строит 23 объекта в Одессе, трудоустроены 5,3 тыс. человек, и компания готова принять на работу еще до 1,3 тыс. человек.

«Каждый месяц мы вкладываем 140-160 млн долл. и готовы еще вложить много денег. Не только я, но и мои друзья из арабского мира, шейхи в том числе. Они готовы инвестировать 650-700 млн долл. в различные отрасли, в Одессе, и в Украине», - сказал Киван.

«Хочу подчеркнуть, что идея создания больницы была, действительно, еще несколько лет назад, но мы получили документы только месяц-два назад и, как вы видите, больница строится серьезными темпами, уверяю вас, больница будет сдана раньше срока, очень качественно. Она будет соответствовать самым лучшим мировым стандартам, одесситы заслуживают лучшей клиники и лучшей больницы», - добавил он.