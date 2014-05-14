Мохорева освободили от должности директора Департамента здравоохранения КГГА

Об этом говорится в распоряжении КГГА № 575 от 12 мая 2014 г., текст которого имеет в своем распоряжении УНИАН.

Согласно этому документу, Мохорев с 12 мая переведен для дальнейшей работы в Территориальном медицинском объединении «Киевская стоматология» (должность не указана).

В распоряжении также говорится, что обязанности директора Департамента здравоохранения с 13 мая временно будет исполнять первый заместитель руководителя Департамента Алла Арешкович. Она будет возглавлять структуру до решения вопроса о назначении нового директора Департамента в определенном законодательством порядке.

Справка УНИАН. Мохорев руководил столичной медициной с июня 2011 года. До того времени он длительное время занимал должность заместителя начальника Главного управления здравоохранения КГГА (сейчас Департамент - УНИАН).