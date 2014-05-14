На Одещине создадут благотворительный фонд помощи для медиков

Председатель Одесской областной государственной администрации Игорь Палица намерен создать благотворительный фонд помощи для учителей и медиков.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом Палица заявил во время посещения в Малиновском районе площадки, на которой возводится здание больницы скорой медицинской помощи.

По его словам, средства из данного фонда пойдут на доплату учителям, медиками и другим категориям бюджетников, от которых зависит жизнь города, «наше будущее и будущее наших детей».

«Средства не будут тратиться на инфраструктуру и строительство. Деньги пойдут только на поддержку людей. Мы с Аднаном Киваном (владелец компания «KADORR Group», строящей больницу - УНИАН) уже решили внести в него по 2 млн грн. Призываем всех состоятельных людей и предпринимателей нашего региона поучаствовать в этом мероприятии», - сказал Палица.

Он добавил, что благотворительные взносы делаются исключительно на добровольных началах. Фонд будет создан в ближайшие дни.