В Киеве в два раза выросли показатели заболеваемости коклюшом среди детей - СЭС

В Киеве в I квартале 2014 года вдвое выросли показатели заболеваемости коклюшом по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Как сообщили УНИАН в Государственной санитарно-эпидемиологической службе Киева, все 100% случаев заболевания были среди детей до 17 лет, большинство из которых были не привиты против коклюша – 61,5% больных.

Диагноз бактериологически подтвержден у 18% больных, серологический - у 32,8% больных. В остальных случаях диагноз установлен клинически.

Эпидемиологи подчеркивают, что больные с подозрением на коклюш и похожими на коклюш клиническими признаками и лица, которые долго кашляют (более 5-7 дней), должны бактериологически обследоваться на коклюш с целью своевременного выявления и установления диагноза. Для своевременного установления диагноза, своевременного лабораторного обследования и предоставления квалифицированной медицинской помощи необходимо при первых признаках заболевания (явлениях ОРВИ) обращаться в лечебно-профилактические учреждения города за медицинской помощью.

В Госсанэпидслужбе отметили, что бактериологическое исследование с диагностической целью нужно проводить в ранний срок заболевания (не позднее 3 недели) два раза в день или через день, потому что в более поздний срок выделение возбудителя резко снижается. Материалом для исследования является слизь с верхних дыхательных путей, оседающих при кашле на задней стенке глотки. Взятие материала осуществляется натощак или через 2 часа после приема пищи до начала антибактериальной терапии.

Кроме бактериологического обследования, проводится также серологическая диагностика. Серологическая диагностика основана на выявлении значительного увеличения уровня специфических антител к коклюшному анатоксину в парных сыворотках. Пробы сыворотки должны отбираться в начале катарального периода (сыворотка острого периода) и приблизительно через месяц (сыворотка периода выздоровления). Серологический метод используется только для ретроспективного установления диагноза.

***Коклюш - острое инфекционное заболевание, которое характеризуется умеренной интоксикацией и развитием приступов судорожного кашля. Инфекция передается капельним путем при кашле, чихании больного.

Контагиозность (вероятность заражения при контакте с больным) очень высокая - составляет до 90%.

Коклюш традиционно считается детской болезнью (свыше половины всех случаев приходится на детей до 2 лет). Хотя после первого заболевания иммунитет от коклюша на дальнейшую жизнь обычно и не развивается, повторная инфекция (в случае ее возникновения) имеет преимущественно более слабое развитие, и зачастую даже не диагностируется. Также от болезни нет вродженного, обусловленного материнскими антителами, иммунитета.

Заболевание может приобретать эпидемический характер.