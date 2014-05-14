В роддоме Белой Церкви умерла 20-летняя роженица и ее младенец

Как сообщили УНИАН в Белоцерковском городском отделе милиции ГУ МВД Украины в Киевской области, в горотдел милиции с письменным заявлением обратилась местная жительница и сообщила о том, что в ночь на 11 мая в роддоме города Белая Церковь умерла ее беременная дочь.

На место трагедии сразу выехали следователи, которые в результате опроса свидетелей происшествия и медицинских работников заведения, выяснили, что утром 10 мая в роддом города Белая Церковь каретой скорой помощи была доставлена 20-летняя молодая женщина на 8-м месяце беременности. В ночь на 11 мая около 3-х часов во время родов врачи констатировали смерть пациентки и плода. Утром медработники сообщили родным умершей о трагедии. Подозревая, что в смерти дочери виновны врачи, родители обратились в милицию.

По заявлению матери, следственным отделом Белоцерковского горотдела милиции открыто уголовное производство по ч. 1 ст. 140 Уголовного кодекса Украины (ненадлежащее выполнение профессиональных обязанностей медицинским или фармацевтическим работником). Санкция данной статьи предусматривает наказание в виде лишения права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью сроком до пяти лет или исправительными работами сроком до двух лет, или ограничением свободы на такой же срок.

Проводятся судмедэкспертизы, по выводам которых следствием будет принято процессуальное решение о наличии или отсутствии нарушений медперсоналом во время лечения данной пациентки. Досудебное следствие продолжается.