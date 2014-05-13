Тернопольской больнице скорой помощи передали медицинское оборудование

Чешская благотворительная организация «Каритас» передала Тернопольской больнице скорой помощи медицинское оборудование на 144 тыс. грн.

По словам коресспондента УНИАН, больница получила кислородные двухканальные концентраты, монитор суточного наблюдения за пациентом в реанимации, электрокардиограф и хирургический отсасыватель, два сухожаровых шкафа и набор хирургических инструментов.

«Мы очень благодарны за подаренное оборудование, оно поможет спасти не одну жизнь. Благодарны чешским друзьям, которые приезжали к нам после революции Достоинства навестить пострадавших майдановцев, что проходили у нас лечения и тогда приняли решение закупить медицинское оборудование для нашего заведения», - сказал главный врач больницы скорой помощи Ярослав Чайковский.