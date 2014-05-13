Список "плохих" и "хороших" пляжей Киева

Составлен перечень водоемов Киева, в которых летом не рекомендуется купаться. В список, определенный КГГА, попали 50 водоемов столицы – 28 озер и 22 водохранилища.

В числе нерекомендованных к купанию оказались озера Выдубицкое, Синее, Голубое, Лыбидское, Куреневское, озера в парке Партизанской славы, озеро Вырлица, озеро в пгт Коцюбинское, Алмазное озеро (Троещина). Эти водоемы не отвечают санитарным нормам.

Вместе с тем, для купания и отдыха на воде предназначены другие места. Киевская горадминистрация обозначила для этой цели 25 пляжей. Правда, им еще нужно получить пляжные паспорта. В число разрешенных попали популярные среди киевлян пляж Черторой в парке Дружбы народов, пляжи Венеция и Молодежный на Долобецком острове, Золотой пляж и Предмостная слободка, Центральный пляж (Труханов остров), Русановская коса. Отдохнуть можно будет на Осокорках возле Южного Моста, на озере Тельбин, и др.

В прошлом летом не все зоны отдыха смогли получить соответствующие документы, поэтому безопасно отдыхать можно было только на 11 пляжах.

likar.info