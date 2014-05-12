В Виннице из-за сообщения о минировании больницы эвакуировали 250 людей

В Виннице из-за ложного сообщения о минировании винницкой районной больницы были эвакуированы около 250 человек.

Об этом сообщает сектор связей с общественностью УМВД Украины в Винницкой области.

Согласно сообщению, в дежурную часть Винницкой городской милиции позвонил неизвестный и сообщил, что у входной двери поликлиники, расположенной по Хмельницкому шоссе, неизвестное лицо оставило сумку, в которой может находиться взрывчатка.

На место происшествия выехала следственно-оперативная группа милиции, взрывотехники, кинологи, спасатели и скорая. Из здания больницы и рядом стоящих зданий правоохранители эвакуировали около 250 человек.

В сумке никаких взрывчатых веществ и опасных устройств правоохранители не обнаружили.

Вскоре нашлась владелица сумки. Ею оказалась женщина, которая приехала на прием к врачу, а сумку с личными вещами случайно оставила у дверей.