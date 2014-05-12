Во время взрыва жилого дома в Николаеве пострадали два человека.

Как сообщила корреспонденту УНИАН начальник отдела информации, коммуникаций и связи с общественностью ГУ ГСЧС в Николаевской области Ильяна Пацюк, к медикам обратилась женщина с сердечной болью.

«У нее случился гипертонический криз, она сердечница, - пояснила Пацюк. – Еще одного мужчину, 75 лет отправили в больницу с отравлением угарным газом. Его вели по лестнице. Как сообщают медики, они здесь, рядом с нами, других пока пострадавших нет. Ждем спасателей».

Есть также сведения о пострадавшем ребенке. У него легкие царапины. Он в больницу не доставлялся, поскольку не нуждался в медицинской помощи, сообщает начальник отдела.

По данным спасателей, в третьем подъезде полностью разрушены – 9-й и 10-й этажи, а также конструкции 8-го этажа. Выход из подъезда заблокирован обломками конструкций. Эвакуируются люди, работают четыре пожарные подразделения, а также аварийно-спасательный отряд специального назначения.

Как сообщал УНИАН, сегодня около 13 часов в Николаеве произошел взрыв в 10-этажном жилом доме по ул. Лазурная, 40. Взрывом разрушены 4 верхних этажа. Сейчас на месте работают спасатели, бригады скором медицинской помощи и милиция. Предварительно, взрыв произошел из-за утечки бытового газа.