В Луганскую область прибыла делегация Международного Комитета Красного Креста

В четверг, 8 мая, в Луганскую область прибыли представители Международного Комитета Красного Креста (МККК).

Как передает корреспондент УНИАН, в составе делегации заместитель главы делегации МККК в Киеве Жак Барберис и глава офиса в Донецке Элиз Вуаре.

Делегация прибыла в Луганскую область с целью обсуждения социально-политической ситуации и решения гуманитарных вопросов с представителями Красного Креста, органов местной власти, департаментов здравоохранения, социальной защиты населения, Главных управлений МВД, ГСЧС Украины в Луганской области.

Представители МККК также намерены встретиться с командиром воинской части и представителями общественности.

По словам Барбериза, по пути следования делегацию два раза останавливали на блокпостах.

«Ситуация сложная. Мы вне политики, но считаем, что единственное решение – это диалог сторон», - заявил он.

Как рассказала Элиз Вуаре, за время конфликтов на Юго-Востоке Украины ни один из волонтеров и работников Красного Креста не пострадал.

Как подчеркнули представители МККК, в Луганской и Донецкой областях они намерены провести конструктивные переговоры о взаимном эффективном сотрудничестве.

По словам одной из сотрудниц Луганской организации Общества Красного Креста Украины, на данный момент местная организация не имеет достаточных полномочий для оказания полноценной помощи населению.

«Нет официального статуса Международного гуманитарного права о вооруженном конфликте внутри страны. Определение «Антитеррористическая операция» не подпадает под эти нормы. У нас просто нет возможности, полномочий заниматься оказанием помощи мирному населению, оказавшемуся в сложных ситуациях в связи с нынешними событиями. У нас нет машин, которыми мы могли бы доставить грузы с имеющейся помощью. В том же Краматорске, Славянске есть новорожденные-отказники. В этих больницах закончились медикаменты, детские смеси, грудничков кормят сладкой водой. Это просто гуманитарная катастрофа», - рассказывают в ЛООККУ.

Барберис и Вуаре пообещали разобраться во всех случаях и продумать схему сотрудничества. В планах делегации – посещение «горячих точек» Донецкой области.