Киев получил 91 новый автомобиль «скорой помощи»
11:50, 08 мая 2014Новости регионов
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На днях на маршруты выйдет 91 специализированный автомобиль экстренной медицинской помощи. Шесть из них – типа А2, восемьдесят один - типа В и еще четыре – типа С, сообщили УНИАН пресс-службе Киевской городской государственной администрации
Фото: УНИАН
По словам директора Департамента здравоохранения КГГА Виталия Мохорева, столица уже давно ожидала такое пополнение автопарка.
«Новые кареты «скорой» укомплектованы всей необходимой медицинской аппаратурой и полностью соответствуют Национальному стандарту Украины на автомобиле скорой медицинской помощи» – заметил Мохорев.
Он также отметил, что на сегодняшний день 11 специализированных автомобилей марки Peugeot Boxer типа В уже задействованы в круглосуточном дежурстве, а остальные машины будут распределены в ближайшее время после регистрации в органах Госавтоинспекции.
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