Киев получил 91 новый автомобиль «скорой помощи»

По словам директора Департамента здравоохранения КГГА Виталия Мохорева, столица уже давно ожидала такое пополнение автопарка.

«Новые кареты «скорой» укомплектованы всей необходимой медицинской аппаратурой и полностью соответствуют Национальному стандарту Украины на автомобиле скорой медицинской помощи» – заметил Мохорев.

Он также отметил, что на сегодняшний день 11 специализированных автомобилей марки Peugeot Boxer типа В уже задействованы в круглосуточном дежурстве, а остальные машины будут распределены в ближайшее время после регистрации в органах Госавтоинспекции.