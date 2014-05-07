«Врачи без границ» передали медикаменты для раненых участников АТО

Международная гуманитарная организация «Врачи без границ» передала медикаменты в больницу, где находятся раненые участники антитеррористической операции.

Как сообщили УНИАН в Управлении связей с общественностью МВД Украины, медицинская бригада этой организации оказывает оперативную помощь раненым украинским силовикам и доставляет их в Изюмскую районную больницу для дальнейшего лечения. Между тем сепаратисты в Славянске обстреливают даже медицинские автомобили.

Бригада медиков из организации «Врачи без границ» со 2 мая работает в зоне проведения антитеррористической операции в Славянске. Техническое оснащение спецавтомобиля этой медицинской бригады позволяет проводить операции даже в полевых условиях. Медики ранее уже оказывали помощь пострадавшим во время зимних событий на столичном Майдане Незалежности.

7 мая представители организации передали самые необходимые лекарства в Изюмскую районную больницу, где проходят курс лечения раненые участники АТО.