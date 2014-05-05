В больницах Донецкой области остаются 43 пострадавших в результате массовых столкновений

В больницах Донецкой области остаются 43 человека, пострадавших в результате массовых столкновений, а также в результате проведения антитеррористической операции на севере региона.

Об этом УНИАН сообщили в департаменте здравоохранения Донецкой облгосадминистрации.

Согласно сообщению, в стационарах лечебно-профилактических учреждений региона остаются 43 человека с различными видами травм (в том числе с огнестрельными ранениями): 10 – в Донецке, 7 – в Славянске, 4 – в Мариуполе, 3 – в Артемовске, 1 – в Красном Лимане, 10 – в Краматорске и 4 – в Дзержинске.

Всего же с 13 марта – начала массовых столкновений в регионе, в лечебно-профилактические учреждения области с различными видами травм обратились около 500 человек, говорится в сообщении.