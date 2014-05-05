В больницах Славянска заканчиваются запасы обезболивающих и перевязочных средств - медики

Запас перевязочных средств и обезболивающих препаратами в больницах Славянска на исходе.

Об этом сообщает сайт Донецка 62.ua.

Как рассказала начальник отдела здравоохранения Елена Джим, на сегодняшний день больницы обеспечены необходимыми препаратами для оказания помощи раненым. Но запас этих средств на исходе, учитывая, что никто не может прогнозировать, какое количество пациентов придется обслуживать в дальнейшем.

В связи с этим медики обратились ко всем, кто имеет возможность помочь перевязочными средствами, обезболивающими препаратами и другими медикаментами.

Напомним, как сообщал УНИАН ранее, в Горловке Донецкой области, силам, которые проводят антитеррористическую операцию, удалось предотвратить отравление диверсантами питьевой воды в городских сетях.

В рамках проведения антитеррористической операции удалось не допустить выведения боевиками из строя системы энергопитания железной дороги на участке в направлении города Славянск, а также сорвать попытку передачи оружию и средств террористам в Славянск и Краматорск.