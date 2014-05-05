Медсестре, которая вытаскивала из-под пуль раненых во время Евромайдана, присвоили почетное звание

Во время собрания Львовского городского совета, посвященного Дню города, было присвоено звание «Львовянин года» львовской медсестре Марии Матвиев, которая вытаскивала из-под пуль раненых на улице Институтской в Киеве во время Евромайдана.

Об этом сообщили УНИАН в пресс-службе Львовского городского совета.

Как отмечается в сообщении, высокое звание «Львовянин года» „за личный пример, отвагу и мужество, проявленные во время протестных акций на Майдане в Киеве присвоено Матвиев Марии Анатольевне, медицинской сестре Львовского областного центра медицинской помощи и медицины катастроф”.

20 февраля Матвиев вместе с мужем приехала на киевский Майдан в пятый раз, когда узнали из СМИ, что в столице расстреливают людей. На улице Институтской Матвиев удалось спасти жизнь нескольким раненым, которых она, рискуя собственной жизнью, без специального жилета и защиты, выносила на себе из зоны обстрела и оказывала медицинскую помощь.

Как сообщал УНИАН, после отказа Украины от подписания Соглашения об ассоциации с Евросоюзом в ноябре 2013 года на центральных улицах Киева и других городов Украины начались массовые акции протеста. Последующая эскалация противостояния привела к требованиям отставки правительства и президента страны, а также к столкновениям протестующих с работниками правоохранительных органов.

С ноября 2013 года по февраль 2014 года во время столкновений протестующих с силовиками в центре Киева погибли более ста лиц, сотни были ранены.

18 февраля возобновилось противостояние в центре Киева. Утром 20 февраля снайперы обстреляли протестующих на Майдане. На данное время нет официальных данных о количестве погибших в тот день.