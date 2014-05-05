В медзаведениях Киева находятся 67 пострадавших во время акций протеста

На лечении в медицинских заведениях Киева находятся 67 человек из числа пострадавших во время акций протеста.

Об этом сообщает пресс-служба Киевской городской государственной администрации со ссылкой на Департамент здравоохранения.

Отмечается, что за последние сутки (по состоянию на 6.00 5 мая) к врачам «скорой» помощи обратились 10 участников массовых акций, 3 из них были госпитализированы.

Среди причин госпитализации: закрытая черепно-мозговая травма и ранение в результате взрыва.

В целом, за период с 18 февраля, по оперативной информации, к врачам «скорой» за медицинской помощью обратились 1956 участников массовых мероприятий в центре столицы.

Информацию относительно состояния госпитализированных их близкие и родные могут получить по телефону горячей линии: 15-03.