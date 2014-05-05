В Тернополе горела больница: пострадавших нет

В Тернополе в результате пожара в больнице эвакуировали 5 пациентов.

Как сообщили корреспонденту УНИАН в центре пропаганды территориального управления ГСЧС в Тернопольской области, пожар возник на 3-м этаже терапевтического корпуса №2 областной больницы в выходные. Для тушения пожара привлекались 14 спасателей и 4 единицы техники.

Во время ликвидации были эвакуированы 5 пациентов. Погибших и травмированных нет.

В результате пожара огнем уничтожен мусор на площади 2 кв. м, повреждена внутренняя отделка стен и потолка лестничной клетки на площади примерно 20 кв. м.

Вероятная причина возникновения пожара – неосторожность во время курения.