График работы больниц Киева на майские праздники

Как сообщили УНИАН пресс-службе Киевской городской государственной администрации, работа заведений здравоохранения, которые оказывают первичную медико-санитарную помощь (в том числе и специализированную), будет организована следующим образом:

30 апреля, среда – рабочий, предпраздничный день (в соответствии со статьей 53 КЗоТ Украины, сокращенный на 1 час в канун праздничных, нерабочих дней);

1 мая, четверг – праздничный, выходной день;

2 мая, пятница – праздничный, выходной день;

3 мая, суббота – по графику субботы;

4 мая, воскресенье – выходной день;

8 мая, четверг – рабочий, предпраздничный день (в соответствии со статьей 53 КЗоТ Украины, сокращенный на 1 час в канун праздничных, нерабочих дней);

9 мая, пятница – праздничный, выходной день;

10 мая, суббота – по графику субботы;

11 мая, воскресенье – выходной день.

Кроме того, работа заведений здравоохранения, которые оказывают круглосуточно стационарную медицинскую помощь, будет организована следующим образом:

1 мая, четверг – праздничный, выходной день, по графику дежурных отделений больниц первого четверга месяца;

2 мая, пятница – праздничный, выходной день, по графику дежурных отделений больниц первой пятницы месяца;

03 мая, суббота – по графику дежурных отделений больниц первой субботы месяца;

4 мая, воскресенье – по графику дежурных отделений больниц первого воскресенья месяца;

9 мая, пятница – праздничный, выходной день, по графику дежурных отделений второй пятницы месяца;

10 мая, суббота – выходной день, по графику дежурных отделений больниц второй субботы месяца;

11 мая, воскресенье – выходной день, по графику дежурных отделений больниц второго воскресенья месяца.

В соответствии с планом общегородских мероприятий по случаю Дня Победы и планов районных в городе Киеве государственных администраций будет обеспечено дежурство врачебно-сестринских бригад и работа медицинских пунктов, сопровождение врачебно-сестринскими бригадами ветеранов Великой Отечественной войны на общегосударственных, городских, районных мероприятиях.

Напомним, что для всех жителей столицы постоянно работает круглосуточная консультативно-информационная служба «Здоровье – совет врача по телефону 15-83» (бесплатно со стационарных телефонов г. Киева), в том числе в праздничные и выходные дни, где можно получить консультации и советы врачей.