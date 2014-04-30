Предприятие на Киевщине производило бинты и вату очень низкого качества

Служба безопасности Украины совместно из ГУ МВД в г. Киеве пресекла деятельность предприятия, производившего бинты, марлю и вату из российского сырья очень низкого качества.

Как сообщили УНИАН в пресс-секторе ГУ СБУ в г. Киеве и Киевской области, в результате проведения ряда экспертиз специалисты «Укрметртестстандарта» выяснили, что медицинская продукция не отвечает действующим в Украине государственным стандартам. У предприятия вообще отсутствуют документы на производство этих товаров медицинского назначения и обеспечения стерилизации такой продукции.

Органами милиции начато уголовное производство по ч. 1 ст. 227 (выпуск или реализация недоброкачественной продукции) Уголовного кодекса Украины.

В рамках инициированной СБУ внеплановой проверки одного из складских помещений предприятия в Черкасской области работники Государственной службы по лекарственным средствам обнаружили значительное количество незаконно изготовленных ваты, марли и бинтов.

Гослекслужба запретила реализацию этой ватно-марлевой продукции в связи с ее потенциальной опасностью. Товар будет изъят из обращения и утилизирован в установленном порядке.