Планируют расширить специализацию одесского санатория "Куяльник"

Министерство социальной политики рассматривает возможность расширения специализации одесского санатория им. Пирогова (Куяльник) для замены крымских здравниц.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом в Одессе во время рабочего совещания с административным активом Одесской области заявила министр социальной политики Людмила Денисова.

«Мы обсуждали с и.о. председателя Федерации профсоюзов Украины, что все-таки на основе «Куяльника» надо расширять возможности оздоровления граждан, в связи с тем, что мы потеряли ряд здравниц в Крыму, потеряли 118 пионерских лагерей, не имеем возможности сегодня оздоравливать деток в «Артеке». Сегодня буду в «Молодой гвардии» (оздоровительный детский лагерь в Одессе - УНИАН) и мы рассматриваем вопрос создания «Артека» на материковой части», — сказала Денисова.

Она добавила, что в Украине сейчас остро стоит вопрос соответствия санаториев материковой части с требованиями здравниц Крыма. В частности, речь о заболеваниях спины и опорно-двигательного аппарата. По словам Денисовой, уже есть соответствующие проекты.

«Что касается компенсации затрат, которые сегодня несут санатории либо другие учреждения, принимающие наших крымчан. На сегодняшний день действует закон «О временно оккупированной территории». Там четко выписан механизм компенсации из государственного бюджета. Сейчас разрабатывается порядок компенсации…», — сказала Денисова.

Справка УНИАН. Курорт Куяльник основан в 1833 году. Клинический санаторий им. Пирогова - единственный многопрофильный санаторий, который действует на базе курорта. Находится на берегу Куяльницкого лимана в 3-х км от берега Черного моря. Ежегодно в санатории получают лечение более 10 тыс. человек.

Площадь парка санатория – почти 6 га. На территории – пресноводное озеро, между ним и лиманом размещена зона физкультурно-оздоровительных площадок, общей площадью 1,5 тыс. кв. м.

В санатории лечат заболевания и травмы опорно-двигательного аппарата, нервной системы, гинекологические и урологические заболевания, заболевания переферических сосудов, кожи и системы кровообращения, сопутствующие заболевания кишечно-желудочного тракта и верхних дыхательных путей.