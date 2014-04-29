Запорожской и Черновицкой областям переданы новые автомобили скорой помощи

В соответствии с бюджетной программой «Развитие службы экстренной медицинской помощи (приобретение медицинского автотранспорта) для учреждений здравоохранения Украины», Запорожской области передан 51 новый автомобиль скорой помощи (типа А2 — 4 автомобиля, типа В — 39 автомобилей, типа С — 8 автомобилей).

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Минздрава Украины, кареты скорой произведены на базе Peugeot Boxer и оборудованы современным медицинским оборудованием.

В настоящее время автотранспорт прошел регистрацию в органах ГАИ, после чего будет проведено обязательное страхование. 23 подстанции экстренной медицинской помощи Запорожской области получат 33 современных автомобиля скорой медицинской помощи уже в начале мая.

Кроме того, по данным Минздрава, новые машины экстренной медицинской помощи получили бригады Днестровского, Прикарпатского, Карпатского и Прутского межрайонных отделений Черновицкого областного центра экстренной медицинской помощи и медицины катастроф.

Пять «скорых» запустили в работу на Черновицкой городской станции экстренной медицинской помощи, а сегодня на вызовы черновчан начнут выезды еще несколько новых машин.

По информации пресс-службы министерства, в 2013 г. Минздравом Украины закуплено 1 412 автомобилей скорой медицинской помощи разных типов (А, В и С) на общую сумму 921,4 млн. грн. Это - 143 реанимобилей типа С, 1 063 авто экстренной медицинской помощи типа В, 206 машин «скорой» типа А2. Среди закупленных карет «скорой» – качественные авто скорой медицинской помощи на базе автомобилей ГАЗ 32213 и «Peugeot Boxer». Эти авто равномерно распределяются по областям Украины, в соответствии с поданными ими заявками.