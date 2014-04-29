Правительство просят инициировать перед ВР отмену 7% НДС за поставки лекарств

Житомирский областной совет просит правительство инициировать перед парламентом Украины отмену 7% налогообложения налогом на добавленную стоимость операций по поставкам лекарственных средств и изделий медицинского назначения.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом говорится в обращении депутатов Житомирского областного совета, которое принято сегодня большинством депутатов областного совета, присутствующих на сессии.

В частности, депутаты обращаются к Министерству здравоохранения Украины.

Они указывают, что в соответствии с Законом Украины «О предотвращении финансовой катастрофы и создании предпосылок для экономического роста в Украине», среди прочего, предусмотрено введение налога на добавленную стоимость в размере 7% по операциям по поставкам лекарственных средств и изделий медицинского назначения.

«Указанное законодательное нововведение с учетом резкой девальвации гривни уже привело к значительному росту цен на лекарственные средства, что крайне негативно отражается на доступе пациентов к медицинским препаратам. В итоге значительное количество граждан останется без возможности для проведения необходимого эффективного лечебного процесса», - сказано в обращении.

Поэтому Житомирский областной совет выразил свою обеспокоенность и просит министерство инициировать перед Кабинетом министров Украины внесения соответствующей законодательной инициативы в Верховную Раду.

Житомирский облсовет настаивает на отмене принятой нормы (по налогообложению упомянутым налогом на добавленную стоимость операций по поставкам лекарственных средств и изделий медицинского назначения – УНИАН).